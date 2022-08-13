На западных границах Украины - огромные очереди фур на выезд из страны.

Мы уже писали о пробке на пункте пропуска "Краковец" на 25 километров. На видео, которое оказалось в распоряжении "Страны" видно огромное скопление фур. Очевидцы рассказали нам, что машины стоят в очереди "неделями".

И это при том, что как раз на "Краковце" анонсированы "покращення" для грузового транспорта - увеличение полос с 4 до 10 и увеличение пропускной способности на 40%.

Впрочем, грузовой коллапс не только на этом пункте пропуска. По данным интерактивной карты Государственной пограничной службы, на 9 часов утра 13 августа очередь из 1260 авто была зафиксирована также на пункте пропуска Ягодин-Дорохуськ. Где, к слову, количество полос для грузовиков также существенно увеличили.

Водители жалуются, что проблемным стал также пункт пропуска "Грушив" - там скапливаются сотни грузовиков.

Одна из причин - увеличение потока экспорта из Украины, в том числе, зернового. Впрочем, не только это.

"Пропуск грузовиков идет очень медленно. Нередко на одну машину тратят больше часа. Поэтому можно стоять не то что сутками, неделями. С польской стороны тормозит пропуск усиленный контроль зерна, с нашей — то база виснет, то весовой контроль дает сбой. В общем, такое впечатление, что никто никуда не спешит. Ну и без тех, кто объезжает очередь и вклинивается в первые ряды не обходится", — рассказал нам водитель -дальнобойщик, который в последнее время в буквальном смысле живет на границе.

При этом в очередях стоят не все фуры. Бензовозы, как рассказал нам владелец сети АЗС Prime (занимается также импортом топлива) Дмитрий Леушкин, идут по отдельному коридору, и никаких проблем с проездом на данный момент нет.

Разбирались, почему тормозит украинский грузопоток в Европу.

"Улучшения" не спасают

Водители-дальнобойщики жалуются, что на западных границах сейчас - очередное "обострение" - огромные очереди, в которых приходится жить сутками и даже неделями. Большие пробки на выезд скопились, в частности, на "Краковце". В качестве проблемных называют также "Грушив" и "Ягодин".

"В среднем на том же "Краковце" рассчитываю на время прохождения 4-5 дней. Но можно и неделю стоять, и больше, смотря какой будет поток и сколько пойдет вне очереди. Это большая проблема для фуристов, даже до порезанных шин и драк доходит. Некоторые особо умные вклиниваются, если кто-то зазевался, уснул, к примеру. Но есть и те, кто с "проводниками" заезжает. Говорят, минимум, 500 евро нужно заплатить", — рассказывает нам киевский водитель-дальнобойщик Владимир, который регулярно выполняет рейсы в Польшу.

Отметим, что пункты пропуска на западной границе Украины сейчас специализированнее, чем были ранее. К примеру, через "Ягодин -Дорохуськ" идут грузовые авто более 7,5 тонн и пассажирские автобусы. Именно там на утро субботы 13 августа в огромной пробке застряло 1260 авто.

Через "Угрин- Долгобичув" пропускают легковые авто и пассажирско-грузовой транспорт до 3,5 тонн. Нам на 13 августа была сравнительно небольшая очередь - 50 легковых авто.

На Рава-Русской- Хребене такой же поток - 50 легковушек. На Устилуге - 20 легковых машин.

Данных по Краковцу и Грушиву (он также рассчитан на пропуск грузовых авто от 7,5 тонн) на карте нет. Но эти пункты пропуска помечены зелеными значками, что свидетельствует о средней загрузке.

Сами водители говорят, что "средней загрузкой" то, что творится сейчас на Краковце назвать сложно - очереди просто огромные. На видео, которое публиковала "Страна", видно, что поток фур очень большой. Дальнобойщики говорят о пробке на 25 километров, в которой нужно стоять "неделями".

При этом, отметим, пункт пропуска "Краковец" в последнее время претерпел существенные изменения. Он только 20 июня возобновил полноценную работу (в юле снова временно закрывался для обустройства терминала для пассажирских автобусов). Пропускную способность для грузовиков увеличили на 40%, количество полос - с 4 до 10. В итоге за месяц поток грузовиков вырос более чем на 50% - в среднем до 400 в сутки

И в целом идет упор на модернизацию пунктов пропуска.

На "Ягодине" для фур отвели 21 полосу вместо 14. Плюс по две полосы с обеих направлениях (и на въезд, и на выезд) выделили для оформления пустых машин. В среднем за сутки оформляют порядка 1200 грузовиков. То есть, имеющаяся на сегодня очередь по идее должна пройти в течение 24 часов, что в принципе, не очень долго. Тем не менее, водители-дальнобойщики жалуются, что на практике проезд занимает намного больше времени.

Недавно в очередной раз анонсировали запуск электронной очереди на пунктах пропуска (разговоры о ней идут уже несколько лет). Она позволит планировать подъезд на пункты пропуска. Первым к этой очереди подключат "Краковец".

В целом, как отметил заместитель главы Львовского облсовета Юрий Холод, на каждом приграничном пункте пропуска на территории Львовской области обустроят площадки для отстоя транспорта и отдыха водителей.

"Ожидая пересечения границы, водители смогут отдохнуть в модульных домиках, в каждом из которых есть душ и туалет. Первые такие стоянки построят в Краковце, Шегинях и Мостиське. Совместно с Укринтеравтосервис на границе будут внедрены:

- электронная очередь. Зарегистрироваться на пересечение границы водители смогут в режиме онлайн и подъезжать на определенную дату и время. Пилотный пунктом для такой е-очереди будет Краковец.

- В Краковце в этом году уже на 40% увеличили пропускную способность для грузовиков и открыли там новый терминал для легковых авто и автобусов (начал работать с конца июля - Ред.) Модернизация во Львовской области будет происходить на всех действующих пунктах пропуска, также планируется строительство пяти новых", - написал Юрий Холод на своей странице в Фейсбуке.

Но, как видно, несмотря на, казалось бы, заметное расширение пропускной способности пунктов пропуска, очереди никуда не делись. И даже стали еще больше.

К слову, как рассказал нам глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский, подготовка к внедрению электронной очереди — одна из причин нынешней пробки на "Краковце", так как уже начались технические и регламентные работы из-за чего вся система может сбоить. То есть, после того, как е-очередь заработает, однозначно будет лучше, но до этого придется потерпеть.

Зерновая пробка

Впрочем, модернизация пунктов пропуска не может увеличить пропускную способность настолько, как этого требуют сегодняшние реалии.

Юрий Холод отметил: "Из-за заблокированных врагом портов, западная граница Украины часто перегружена. Пропускная способность границ недостаточная. И над этим работают, так как порты откроют не так скоро".

В комментариях водители пишут, что идеи хорошие, но перевозчикам нужны вовсе не платные стоянки и туалеты. "Нужно ехать, а не стоять по 6 дней из-за того, что таможенники не работают", — написал Олег Дубик.

"Вы, наверное, забыли, что пункт пропуска есть с двух сторон. Краковец увеличили на украинской стороне по количеству полос, а на польской ничего не изменилось. О каком увеличении грузопотока на 40% можно говорить? Стоянки и туалеты - это все тоже нужно, но от того, что машина будет стоять 10 суток на стоянке, а не проходить границу за сутки, никому легче не станет", - добавил львовянин Марсим Мирка. То есть, на Краковце получилось своего рода "узкое горлышко", что тормозит проезд грузовиков на польскую территорию.

В целом, как говорит аналитик компании "Европатруль" Вячеслав Коновалов, из-за того, что сейчас фактически большая часть логистики переориентировалась на автотранспорт, пункты пропуска просто не справляются с таким потоком. "На западной границе не хватает, минимум, 8 пунктов. В свое время Еврокомиссия выделяла на строительство новых переходов 120 млн евро, но освоили только пятую часть этой суммы, затем проекты поставили на стоп. Часть пограничных переходов расширили, но, как видно, это проблему не решает. Ситуативно то и дело возникают пробки. Сейчас — из-за увеличения потока фур с зерном нового урожая", — говорит Коновалов. При этом, как отмечает Дмитрий Леушкин, для бензовозов никаких проблем нет - они идет по выделенным коридорам, без пробок. По отдельному коридору идут и гуманитарные грузы.

"Не хотят терять доход с бусиков"

Кроме недостаточной пропускной способности пунктов пропуска, есть и другая причина грузового коллапса на границах.

Транспортники жалуются на "человеческий фактор" - таможенники, по их мнению, работают слишком медленно. Из-за чего увеличивается время оформления каждого авто - оно может занять час и больше.

Интересно, что в последнее время в СМИ и соцсетях появилась масса публикаций о том, что пробки на границах тормозит, якобы, польская сторона, тогда как наши таможенники работают быстро и пропускают в 2-3 раза больше машин, чем поляки.

Как заявил недавно руководитель Волынской таможни Николай Татарчук, волынские таможенники за смену оформляют больше авто, чем польские.

"Разница в оформлении иногда составляет 200 транспортных средств в сутки. Соответственно, они въезжают на территорию Украины, растамаживаются, выгружаются, загружаются, и снова становятся к нам в очередь. Мы пытаемся выйти с польской стороной на синхронное оформление", - сказал Татарчук.

"Все это увеличенное количество полос на Краковце упирается на польской стороне в двух работающих таможенников и один рентген, на который отправляют 80% транспортных средств. И очередь из-за этого все равно стоит без движения по 2-3 часа", — такие и подобные ему сообщения есть, к примеру, в комментариях пользователей на сайте Мининфраструктуры.

Водители, с которыми пообщалась "Страна", говорят, что действительно много времени сейчас занимает фито-санитарный контроль зерновых грузов. Причем, работает он не круглосуточно, а только до 16-17 часов. Кто не успел - застревает на границе еще на сутки. Татарчук также называет ветеринарный и фито-санитарный контроль со стороны Польши одной из причин пробок. Якобы, так как вырос поток грузов, которые такому контролю подлежат (зерно, продукты питания), то и пробки увеличились.

"За сутки они могут проверить ориентировочно 75 авто, а потребность составляет до 300", - сказал Николай Татарчук.

Но медленное обслуживание фур, по словам дальнобойщиков, идет с нашей стороны тоже. Более того, нередко процесс тормозит как раз украинская таможня.

"Никто не спешит работать, то пересменка, то система зависла", - говорит дальнобойщик Владимир.

И это, якобы, не просто так.

С 15 августа по инициативе польской стороны украинские пропускные пункты должны стать более специализированными. Через "Ягодын", "Краковец", "Рава-Руську" и "Шегини" хотят запускать только грузовой транспорт (на "Ягодине" такое ограничение уже действует), пустив пассажирский через "Устилуг", "Грушив", "Смильныця".

Из-за этого, как говорит наш источник, близкий к таможне, переориентированные только на грузовой транспорт пункты пропуска рискуют потерять немалый теневой доход, которые таможенники получали с "бусиков", а это порядка 2 млн долларов в сутки. Якобы, для того, чтобы сорвать эту "реформу", таможенники намеренно тормозят грузовой поток, некорректно оформляют документы, что затем замедляет работу на польской стороне. Таким образом пытаются создать видимость грузового коллапса на отдельных пунктах пропуска, что может стать аргументом для расширения списка переходов, пропускающих фуры. То есть, в целом, якобы, идет негласная борьба таможенников против "реформы" по специализации пунктов пропуска.

Плохая организация работы

"Страна" поговорила с перевозчиками, которые объяснили, почему на украинской границе образовались огромные пробки из грузовиков. Они выделяют несколько причин.

Первая и основная причина. Плохая организация работы пунктов пропуска.

По словам перевозчиков, нужно значительно увеличить количество пунктов пропуска. "Таможенные терминалы должны быть правильно сконструированные. Очень часто рентгеновские аппараты стоят не на одной линии с весами, а водитель петляет в лабиринтах таможни, тратя много времени", - рассказывают грузоперевозчики.

Также, по их словам, нужно ввести электронную очередь. Тогда перевозчик заранее подавал бы все необходимые документы, а затем приезжал в соответствующее время и пункт пропуска.

"Электронная очередь значительно ускорит процесс прохождения таможни. Водители часто приезжают на таможню с неполным пакетом необходимых сопроводительных документов, неправильное заполнение бумаг значительно увеличивает время оформления грузовиков", - считают грузоперевозчики. Также они отмечают, что большую роль в проблеме очередей играет коррупция.

"Для многих не секрет, что, заплатив 100–200 долларов, таможенный контроль можно пройти без очереди. Это также значительно влияет на время прохождения таможни для других грузовиков. Им приходиться ждать пока пропустят тех, кто едет в не очереди. Иногда другие водители не выдерживают и блокируют проезд таким грузовикам, доходило даже до прокалывания колес, разбивания лобового стекла. После чего таможенники начали сопровождать грузовики, которые едут в не очереди", - рассказывают грузоперевозчики.

Бизнесмен Сеяр Куршутов также связывает многокилометровые очереди на таможне с плохой организацией работы пунктов пропуска.

"Спустя полгода войны у нас образовалась проблема с недостаточной пропускной способностью пунктов пропуска. За шесть месяцев руководителем таможни Вячеславом Демченко ничего не сделано для того, чтобы расширить пропускную способность украинской таможни. В таможенных пунктах нет необходимых специалистов.

За полгода Министерство инфраструктуры совместно с руководителем таможни Демченко не додумались выделить отдельные пункты пропуска для приоритетных товаров.

Также во многом причина пробок кроется в работе соседней стороны. Повышенная бюрократия и недостаточное количество личного состава" - считает предприниматель.

По словам Сеяра Куршутова, Украине надо выходить как на центральном, так и на местных уровнях с инициативой проведения совместных совещаний и искать пути решения вопросов.

"Подключать соответствующие органы ЕС и международной организации миграции. У них есть соответствующие специалисты. Однако мои контакты в руководстве Молдавской таможни только что сказали, что интереса у украинской стороны нет. А руководитель украинской таможни тем временем ездит в командировки для обжорства и алкоголизма, а не для налаживания международных отношений.

Каждый пункт пропуска как на нашей стороне, так и на стороне соседнего государства строится под определённую пропускную способность. Сейчас, количество транспортных средств с Украинской стороны значительно возросло. Надо работать над технологичностью схем пропуска", - говорит бизнесмен Сеяр Куршутов. Предприниматель также приводит в пример схему улучшения пропускной способности украинской таможни.

"Прежде всего нужно выделить отдельные посты для приоритетных групп товаров, как на экспорт, так и на импорт. В данный момент у нас приоритетна аграрная продукция. А для импорта у нас приоритетный товар, особенно в преддверии уборочной компании, а затем посевной это энергетика, дизель, бензин.

Схема очень простая. Например – машина с аграрной продукцией. Грузовик заезжает в пункт пропуска становится на весовой контроль, если она полная, едет еще через сканер и через 5–10 минут выезжает из пункта пропуска. Если это бензовоз, и он пустой, ему достаточно заехать на весы без прохождения сканера. Также для таких машин нужно ввести максимально простое декларирование в электронной форме без участия брокера. Таможенников нужно ограничить десятью минутами на прохождение контроля одного автомобиля.

Также в таких пунктах пропуска нужно разграничить полосы прохождения контроля. Отдельно для агропродукции отдельно для дизеля и бензина", - говорит Сеяр Куршутов.