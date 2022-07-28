СБУ заявляет, что на Закарпатье таможенники способствовали вывозу из Украины без декларирования более $28 млн и 1,3 млн. евро в чемоданах.

Средства провезли через "зеленый коридор", сообщил спикер СБУ Антем Дехтяренко.

"Такой способ вывоза средств противоречит украинскому законодательству, потому что через "зеленый коридор" (без декларирования) можно вывозить не более 10 тыс. дол. США за раз", - сообщили в СБУ.

Более того, таможенники не имеют права пропустить автомобиль без его предварительного досмотра.

Поэтому, обнаружив деньги, должны были конфисковать их, как это предусмотрено законодательством.

Сотрудники СБУ провели серию обысков в таможенном посту "Лужанка" Закарпатской таможни и в местах проживания фигурантов дела.

Как писала "Страна", на Закарпатье задержали мужчину, который переправил военнообязанного в Словакию на квадроцикле.

Также "Страна" писала, как в Украине ликвидировали 45 каналов незаконного вывоза за границу мужчин призывного возраста.

Тем временем война в Украине продолжается уже 155-й день. "Страна" следит за главными новостями 28 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 154-го дня войны. Основные события на Донбассе разворачивались вокруг Бахмута. Стрелковые бои велись уже в районе Соледара в 8 километрах к северо-востоку от Бахмута. ВСУ нанесли новый удар по Антоновскому мосту, который соединяет два берега Днепра под Херсоном. Газовые цены продолжили стремительный рост: в Европе они преодолели отметку в 2500 долларов за тысячу кубов. Курс гривны к доллару продолжил падать и закрепился как в обменках, так и на чёрном рынке на уровне выше 40 гривен за доллар.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.