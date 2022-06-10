Налоговый комитет Верховной Рады признал работу таможенной службы неудовлетворительной и рекомендовал правительству сменить руководство.

Об этом говорится в проекте решения заседания комитета от 9 июня по итогам заслушивания руководства Государственной таможенной службы, которое опубликовал глава комитета Даниил Гетманцев.

Причина, по которой работу таможни признали неудовлетворительной, - отсутствие и.о. главы таможни Вячеслава Демченко на онлайн-заседании 18 мая по неуважительной причине, проблемы в организации работы по передаче на нужды ВСУ конфискованного имущества, проблемы контроля за соблюдением правил перемещением валютных ценностей.

Также на комитете обсудили сообщения о случаях контрабанды и схем с ввозом коммерческих товаров под видом гуманитарной помощи, предотвращение злоупотреблений. Кроме того, на встрече обсудили борьбу с незаконным перемещением товаров через границу, в том числе – случаи разоблачения контрабанды табачных изделий.

Демченко в свою очередь объяснил, что был в это время в командировке в Румынии.

Следовательно, Налоговый комитет рекомендовал Кабинету министров совместно с Министерством финансов рассмотреть "изложенные в этом решении обстоятельства и по результатам рассмотрения принять соответствующие кадровые решения".

Ранее глава Минфина заявил, что Украина сейчас находится в наихудшем финансовом состоянии, а доходы от таможни упали в пять раз.

Напомним также, что назначенный РФ "губернатор" Херсонщины взял себе в заместители экс-начальника областной таможни Булюка.

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