"Страна" узнала подробности создания медиа-империи Владимира Зеленского. По данным источника, близкого к Офису президента, накануне Нового года состоялось большое совещание по этому поводу. Об этом сообщает Telegram-канал "Политика Страны".

Зеленский лично заслушивал отчеты всех ответственных лиц о том, как идёт процесс создания и переформатирования провластных телеканалов.

Результатом он остался недоволен. Потребовал резко ускорить работу.

Как говорит источник, в настоящий момент реализуется сразу несколько проектов.

Госканал "Дом" наполняется новыми дорогостоящими телеформатами и превращается в общенациональный канал, но с упором на юго-восток и крупные города. Поэтому канал остаётся русскоязычным с обилием советских фильмов. Госканал Рада с конца января запускает новые ток-шоу и продолжает работать в том же духе, что и сейчас - хвалить Зеленского и ругать оппозицию. Давид Арахамия вместе с соратником Саакашвили Кобой Накопия пытаются переформатировать 8 канал. Студия строится в бизнес-центре Парковый. Но процесс идёт туго - потому что почему-то все время не хватает денег. За что Арахамия получил нагоняй от Зеленского. Депутат от "Слуги народа" Ковалёв уже приобрёл 4-й канал. И также его будут переформатировать. Коломойский работает над усилением УНИАН-ТВ (на базе ранее принадлежащего Пинчуку телеканала М2) как информационного канала и превращением его в конкурента Украина 24. Кроме того, в прошлом году близкая к соратнику Коломойского Палице ТРК Аверс выиграла конкурс на большое число региональных цифровых лицензий.

Также источник добавил, что у Зеленского поменяли схему финансирования медиа-империи. Ранее планировалось, что специальные люди под эти цели обложат оброком бизнесменов. Но столкнулись с проблемой - бизнесмены готовы жертвовать разовые суммы (в обмен на решение конкретных вопросов), но от долгосрочных регулярных платежей под любыми предлогами увиливают.

"Среди бизнеса распространено мнение, что Зеленский не досидит до конца своего срока, а потому заходить в историю долгих отношений с властью не хотят", - говорит источник.

Поэтому, по его словам, в настоящий момент львиная доля финансирования (за исключением каналов, контролируемых Коломойским) идёт со схем, на которых сидит ближайшее окружение Зеленского. В первую очередь - по таможне и большой стройке.

"Деньги очень большие направлены на медиа. Зеленский дает этой теме максимальный приоритет", - рассказал источник.

Напомним, ранее мы писали о том, как Владимир Зеленский решил форсировать создание своей медиа-империи.

А также, как под выборы под политические задачи Зеленского хотят переформатировать телеканал "Рада"и "4 канал", который купил "Слуга народа" Ковалев.