В Украине будет создана электронная очередь для пересечения государственной границы.

Об этом сообщает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Телеграм-канале.

По расчётам правительства это ускорит прохождения людей, автомобилей и грузов на пунктах пропуска.

Ранее мы показывали, как на пропускном пункте "Краковец" образовались огромные очереди из крупногабаритного транспорта на выезд из Украины. По словам очевидцев, очередь тянется 25 километров.

Также "Страна" сообщала, что во Львовской области водители грузовиков перекрыли дорогу, протестуя против очередей на пунктах пропуска в Польшу. Водителям крупногабаритных грузовиков приходится до четырех суток ждать, чтобы пересечь границу на выезд.

Тем временем война в Украине продолжается уже 171-й день. "Страна" следит за происходящим 13 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 170-го дня войны. На этой неделе россияне снова активизировались на Северском направлении, а при наступлении от Горловки на Зайцево имели частичный успех. Горловка под сильными обстрелами. Сегодня там загорелся химический завод Стирол. Продолжается сюжет с Запорожской АЭС, обстрелы станции вчера обсуждались на Совбезе ООН. Тем временем СБУ и Минобороны заявили об утечках секретной информации в интервью "одного из высокопоставленных военных". По данным источников "Страны", речь о Марченко, который недавно беседовал с агентством "РБК-Украина".

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