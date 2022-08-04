Около 50 человек перекрыли движение на 185-м километре автодороги М-09 сообщением "Тернополь - Львов - Рава-Русская".

Об этом сообщил председатель Львовской ОГА Максим Козицкий в своем Телеграм-канале.

По словам чиновника, таким образом водители крупногабаритных грузовиков пытались протестовать из-за того, что им приходится до четырех суток ждать, чтобы пересечь границу на выезд.

Сейчас в очереди на пункте пропуска "Рава-Русская" стоят 950 грузовиков. А пропускная способность этого ПП, согласно документам, составляет 300 автомобилей в сутки. За прошедшие сутки границу на выезд здесь пересекли 320 грузовиков.

В Краковке пропускная способность 500 машин, а пропустили в сутки – 780. В Шегинях – 250, а пересекли границу – 340.

"На всех пунктах пропуска, которые есть во Львовской области, таможенная и пограничная службы работают сверхурочно и пытаются пропускать транспортные средства больше, чем предусматривает меморандум. Но нужно учитывать грузы, которые едут вне очереди: это гуманитарная помощь, а также скоропортящиеся товары. Поэтому иногда приходится стоять в очереди подольше", - написал чиновник.

Он заверил, что власти уже работают над решением проблемы. Так, Служба автомобильных дорог во Львовской области обустраивает на каждом ПП временные стоянки для отстоя, где будут модульные домики с душем, туалетом и комнатой отдыха для водителей. Первые такие стоянки построят в Краковце, Шегинях и Мостиской.

Также власти вводят электронную очередь на границе: водители смогут зарегистрироваться на пересечение границы в режиме онлайн и, согласно регистрации, подъезжать на определенную дату и час. Пилотным пунктом, где заработает е-очередь, будет Краковец.

Позже Козицкий сообщил, что движение на въезде в Раву-Русскую возобновили.

Ранее "Страна" сообщала, что 1 августа через пункт пропуска "Краковец" восстановили пропуск легковых автомобилей.

Его закрывали на 10 дней из-за строительства защитного павильона.