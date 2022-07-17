На Шри-Ланке, где недавно произошли массовые протесты и захват президентского дворца, образовалась огромная многокилометровая очередь за топливом.

Видео публикуют жители острова в социальных сетях.

Местные жители говорят, что ждут по десять дней в такой очереди, чтобы заправить свои автомобили.

Сейчас островное государство в Индийском океане Шри-Ланка переживает самый тяжелый финансовый кризис в новейшей истории, в результате чего миллионы людей с трудом могут купить еду, лекарства и топливо. Еще 12 апреля Шри-Ланка объявила дефолт по внешним долгам, выплаты по всем внешним обязательствам были остановлены. Одной из причин ситуации там назвали влияние на экономику войны в Украине.

Мы писали о том, что в последние месяцы на Шри-Ланке десятки тысяч людей выходили на улицы, призывая лидеров страны уйти в отставку из-за обвинений в неэффективном управлении экономикой. Участники протестов нападали на чиновников, жгли дома, магазины, здания компаний, принадлежащих членам правящей партии или их близким.

После долгих протестов местные жители захватили президентский дворец. Президент Шри-Ланки Готабай Раджапакс пытался покинуть страну на самолёте.