В Министерстве иностранных дел (МИД) Украины рекомендовали украинским гражданам избегать места скопления людей на Шри-Ланке в связи с массовыми беспорядками.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины в субботу, 9 июля.

"В связи с обострением ситуации на Шри-Ланке рекомендуем украинцам воздержаться от пребывания в местах массового скопления людей и протестов, а также соблюдать предписания местных правоохранительных органов", - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, в МИД посоветовали украинцам в случае попадания в чрезвычайную ситуацию на Шри-Ланке обращаться на "горячую линию" посольства Украины в Индии: +91 92055 07157.

Напомним, сегодня в Шри-Ланке стотысячная толпа захватила президентский дворец. Люди призывали президента Готабая Раджапакса уйти в отставку из-за того, что он не справился с экономическим кризисом в стране.

После захвата дворца, по данным СМИ, президент Шри Ланки Готабай Раджапакс пытался покинуть страну на самолёте.

Тем временем, появилась информация о том, что новым президентом Шри-Ланки станет спикер парламента страны.

Известно, что Шри-Ланка переживает самый тяжелый финансовый кризис в новейшей истории, в результате чего миллионы людей с трудом могут купить еду, лекарства и топливо.

Мы писали о том, что в последние месяцы десятки тысяч людей выходили на улицы, призывая лидеров страны уйти в отставку из-за обвинений в неэффективном управлении экономикой. Участники протестов нападали на чиновников, жгли дома, магазины, здания компаний, принадлежащих членам правящей партии или их близким.