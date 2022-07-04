В Узбекистане сегодня 14 гражданских лиц и четыре сотрудника правоохранительных органов погибли в ходе массовых беспорядков в регионе Каракалпакия.

Об этом сообщил командующий Нацгвардией Узбекистана.

Ранее стало известно, что парламент Узбекистана пошел на требования протестующих и сохранил статус суверенитета Каракалпакии в Конституции, который хотели убрать. Этот статус дает Каракалпакии право выйти из состава страны.

Каракалпакстан, автономную республику в составе Узбекистана, охватили протесты против изменений в Конституции, после принятия которых регион потеряет статус суверенной республики и право на выход из состава Узбекистана путем народного референдума.

"Страна" разбиралась, что происходило в Узбекистане и каковы могут быть последствия нынешних протестов для страны и всего региона.

Также мы публиковали видео массовых протестов в Узбекистане.

Каракалпакстан - крупнейший регион Узбекистана, занимает почти половину его территории с населением в два миллиона человек. Многие из них считают себя казахами, являясь близким к ним этносом. Да и сам Казахстан призывает власти Узбекистана услышать требования каракалпаков.

Срок правления нынешнего президента Мирзиёева заканчивается через четыре года, это будет второй пятилетний срок. Поправки в Конституции дадут ему возможность при позитивном итоге референдума (в котором никто не сомневается) продлить президентство на много лет - иными словами, обнулить срок, как у Путина в России.