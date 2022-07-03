В субботу вечером, 2 июля, в сети появились кадры массовых протестов в республике Узбекистана Каракалпакстан.

На опубликованных роликах видно, что людей столько, что они полностью заполнили центральную площадь, а протест потихоньку перерос в настоящий "майдан".

Напомним, в Нукусе, столице автономного Каракалпакстана, тысячи людей вышли на улицы в знак протеста против проекта изменения Конституции Узбекистана, из которой хотят исключить право автономии на выход из состава страны. Кроме того, в этом проекте конституции хотят "обнулить" президентские сроки главы государства Шавката Мирзиёева, который правит с 2016 года.

"Страна" также писала, что в связи с массовыми протестами президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву пришлось ввести в регионе режим Чрезвычайного положения. Как сообщил его пресс-секретарь Шерзод Асадов, решение вступит в силу с 00:01 3 июля и продлится до 00:00 2 августа этого года.

Подробнее об этом читайте в нашем материале. Напомним, что Каракалпакстан - крупнейший регион Узбекистана, занимает почти половину его территории с населением в два миллиона человек. Многие из них считают себя казахами, являясь близким к ним этносом.