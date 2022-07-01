В Узбекистане начались массовые волнения.

Об этом сообщает Радио Азаттык.

В Нукусе – столице автономного Каракалпакстана – тысячи людей вышли на улицы в знак протеста против проекта изменения Конституции Узбекистана, из которой хотят исключить право автономии на выход из состава страны.

Также в этом проекте конституции хотят "обнулить" президентские сроки главы государства Шавката Мирзиёева, который правит с 2016 года.

Ранее мы писали, что республиканский украинский культурный центр "Славутич", который находится в Узбекистане, не высказался против войны. Поэтому посольство Украины в Ташкенте разорвало с ним все отношения. В ноте, подписанной послом Украины в Узбекистане Николаем Дорошенко, также говорится, что возобновление сотрудничества с РУКЦ "Славутич" возможно лишь исключительно после смены руководства этой организации и выражения акта солидарности с украинским народом.

Кроме этого, еще в конце марта Казахстан и Узбекистан стали негласно помогать России обходить западные санкции. По данным казахстанского издания Nur, в местных автосалонах в 10 раз увеличилось число россиян, приезжающих покупать авто. Указывается, что в частном порядке прибывают жители Челябинска, Екатеринбурга, Уфы, Тюмени, Кургана.