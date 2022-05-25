Во Франции люди устроили протест у здания компании Total с требованием, чтобы компания покинула рынок России. Это французская нефтегазовая компания, четвёртая по объёму добычи в мире.

Об этом сообщает телеканал OstWest

Из-за протестов акционеры компании не смогли пройти в офис на заседание совета компании.

Протестующие устроили небольшую потасовку с полицией и использовали дымовые шашки.

Напомним, на днях во Франции на Каннском фестивале обнаженная активистка протестовала против изнасилований украинок военными РФ.

Война в Украине продолжается уже 91-й день. "Страна" следит за происходящим 25 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 90-го дня войны. Продолжались бои на Донбассе. Северодонецк находился в полуокружении, бои шли на его окраинах. Российские войска вошли в Светлодарск и вывесили на администрации свой флаг. В районе Донецка основные усилия враг сосредоточил на Авдеевке. Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что война достигнет переломного момента в августе и активная фаза закончится к концу года.

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Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.