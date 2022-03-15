Республиканский украинский культурный центр "Славутич", который находится в Узбекистане, не высказался против войны. Поэтому посольство Украины в Ташкенте разорвало с ним все отношения.

Об этом говорится в обнародованной во вторник ноте диппредставительства, направленной в Комитет по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при правительстве Узбекистана.

В документе говорится, что, несмотря на сложившуюся в Украине ситуацию в связи с началом открытой полномасштабной войны РФ против Украины "никакой официальной позиции со стороны РУКЦ "Славутич" не последовало".

"В связи с вышеизложенным сообщаем вам (председателю комитета Рустамбеку Курбанову - Ред.), что посольство Украины разрывает отношения с РУКЦ "Славутич", руководство которого занимает открытую антиукраинскую позицию", - утверждается в ноте и подчеркивается, что эта общественная организация не имеет никакого отношения к Украине и украинскому народу.

В ноте, подписанной послом Украины в Узбекистане Николаем Дорошенко, также говорится, что возобновление сотрудничества с РУКЦ "Славутич" возможно лишь исключительно после смены руководства этой организации и выражения акта солидарности с украинским народом.

Ранее мы писали, что Таджикистан и Кыргызстан под давлением Путина согласились воевать на стороне РФ.

Также "Страна" рассказывала, что Казахстан не планирует отправлять своих военных в Украину.