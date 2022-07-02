Еще в одной стране постсоветского пространства может полыхнуть.

Каракалпакстан, автономную республику в составе Узбекистана, охватили протесты против изменений в Конституции, после принятия которых регион потеряет статус суверенной республики и право на выход из состава Узбекистана путем народного референдума.

Каракалпакстан - крупнейший регион Узбекистана, занимает почти половину его территории с населением в два миллиона человек. Многие из них считают себя казахами, являясь близким к ним этносом. Да и сам Казахстан призывает власти Узбекистана услышать требования каракалпаков.

То есть отдаленно этот сценарий напоминает Крым и Донбасс в составе Украины, где было много пророссийского населения. Которое требовало защиты своих специфических прав.

Среди изменений в конституцию Узбекистана также есть еще один противоречивый пункт - о продлении срока полномочий президента с пяти до семи лет.

Срок правления нынешнего президента Мирзиеёева заканчивается через четыре года, это будет второй пятилетний срок. Поправки в Конституции дадут ему возможность при позитивном итоге референдума (в котором никто не сомневается) продлить президентство на много лет - иными словами, обнулить срок, как у Путина в России.

Выясняли, что происходит в Узбекистане и каковы могут быть последствия нынешних протестов для страны и всего региона.

Даулет и "внешнее вмешательство"

Проект формально должны обсуждать до 5 июля, затем его вынесут на референдум. Катализатором беспорядков стало задержание местного юриста Даулетмурата Тажимуратова, который призывал к "майдану" 5 июля. На улицы вышли десятки тысяч человек, люди скандировали "Даулет" в поддержку негласного лидера протестов.

В регион ввели дополнительные силы узбекской Нацгвардии, часть активистов задержали, но точное число задержанных пока неизвестно. В Каракалпакстане начались перебои со связью и интернетом.

Каракалпакстан - это почти половина Узбекистана

МВД Узбекистана назвало акции незаконными, а также заявили о "неправильном толковании конституционных реформ".

"Перед демонстрантами выступил глава республики. Люди начали расходиться. Сейчас полицейские проводят с протестующими разъяснительную работу," – говорится в заявлении МВД.

Местные власти говорят о "внешнем вмешательстве".

"Вызывают обеспокоенность попытки отдельных нездоровых внешних сил из-за рубежа повлиять на развитие ситуации в Каракалпакстане, в том числе путем целенаправленных информационных выбросов и искажения происходящих событий", - заявили в правительстве.

"Звезда советского востока"

Из взбунтовавшейся области поступают противоречивые данные, в том числе и о пострадавших.

"То, что происходит в Каракалпакстане, шокирует. Официальные лидеры ничего не говорят, люди пытались договориться с властью мирным путем. Правительство решило, что они могут разрушить протесты, используя вооруженные силы и применяя против толпы слезоточивый газ. На данный момент несколько человек погибли, многие получили ранения", - рассказала нам местная журналистка Диля Абдреимова.

Некоторые уверены, что к событиям в Узбекистане может быть причастен соседний Казахстан, якобы разжигая сепаратистские настроения в приграничном районе.

"Казахстан играет в очень опасную игру, пытаясь защитить суверенитет Каракалпакстана. Хотя каракалпаки давно лишились не только суверенитета, а и их исконных земель, когда их выгнали из нижнего течения Сырдарьи", - написал в Facebook эксперт по Средней Азии Нуриддин Иброхим.

После распада СССР между Каракалпакстаном и Узбекистаном был заключён договор о проведении в будущем референдума о территориальной принадлежности, но этого не произошло.

"Какой народ самый близкий к казахам по ДНК? - спросила я ученого Жаксылыка Сабитова в интервью год назад. Ответ: каракалпаки. Другой историк мне сказал, что откровенно говоря, это и есть казахи. Откочевавший род. А в 2009 году в командировке для меня стало откровением, что в самом Каракалпакстане все считают себя казахами! Я очень люблю Узбекистан. Но факт, что в Центральной Азии именно эта прекрасная республика была любимицей метрополии - на неё делали ставку как на образцово-показательное лицо советского востока. Звезда советского востока - помните такой слоган? В Ташкенте был самый высокий уровень жизни, самое лучшее обеспечение товарами и продуктами. Алма-Ата не шла ни в какое сравнение. Узбекистану отдавались громадные территории, на которых вообще-то проживали другие этносы. Самарканд и Бухара - исконно сартские города, построены и населены были таджиками. Но отдали их Узбекистану. Каракалпакстан - целый казахский приграничный район. Теперь ничего нельзя пересматривать, разумеется. Даже в дискуссиях. Что есть, то есть", - написала на своей странице в Facebook казахский эксперт Гульнара Бажкенова.

"Стабильность в Центральной Азии - под угрозой"

Многие в бунтующем регионе выступают за сохранение его в составе Узбекистана, но с автономным статусом.

"При этом Каракалпакстан считается одним из самых отсталых и бедных регионов Узбекистана. Часть каракалпаков считает, что регион имеет право на референдум и на то, чтобы самому решать свою судьбу. Некоторые обижены на центральное руководство Узбекистана, считая, что каракалпаков держат на хлебе и воде, не помогая экономически. Некоторые продукты питания выгоднее привозить из Казахстана, но по закону Узбекистана ввоз казахских продуктов ограничили. В Каракалпакстане многие вынуждены экономить еду. Еще одна причина протестов - многие против обнуления сроков президента Мирзиеёева по примеру Путина, считая, что это приведет к укреплению его власти, авторитаризму и ограничению свобод", - сказал "Стране" узбекский журналист Батыр Азамов.

В экспертной среде ситуацию в Узбекистане сравнивают с конфликтом на Донбассе.

"Очевидно, в Ташкенте поправками в Конституцию хотели исключить возможность появления в Каракалпакстане настроений подобных тому, что произошло на Донбассе. А в результате могут произойти серьезные потрясения, если не будет найдены мирные способы решения этой проблемы. Это может повлиять на стабильность в Центральной Азии, ведь Каракалпакстан граничит с Казахстаном и Туркменистаном", - сказал эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов.