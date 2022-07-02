Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал указ о введении режима чрезвычайного положения на территории Каракалпака.

Об этом сообщил его пресс-секретарь Шерзод Асадов у себя в Telegram-канале.

"Указом Президента в целях обеспечения безопасности граждан, защиты их прав и свобод, восстановления законности и правопорядка на территории Республики Каракалпакии введено чрезвычайное положение", - говорится в сообщении.

Режим ЧП начнется с 00:01 3 июля и закончится в 00:00 2 августа этого года.

Напомним, в Нукусе, столице автономного Каракалпакстана, тысячи людей вышли на улицы в знак протеста против проекта изменения Конституции Узбекистана, из которой хотят исключить право автономии на выход из состава страны. Кроме того, в этом проекте конституции хотят "обнулить" президентские сроки главы государства Шавката Мирзиёева, который правит с 2016 года.

Подробнее об этом читайте в нашем материале. Каракалпакстан - крупнейший регион Узбекистана, занимает почти половину его территории с населением в два миллиона человек. Многие из них считают себя казахами, являясь близким к ним этносом. Да и сам Казахстан призывает власти Узбекистана услышать требования каракалпаков.