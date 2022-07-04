Парламент охваченного протестами Узбекистана, решил сохранить статус суверенитета Каракалпакии. Автономию оставят в проекте поправок в конституцию страны, откуда ранее хотели ее убрать (из-за чего протесты и вспыхнули).

Об этом сообщают местные СМИ.

Каракалпакстан - крупнейший регион Узбекистана, занимает почти половину его территории с населением в два миллиона человек. Большая часть из них считает себя казахами.

Напомним, в начале июля Каракалпакстан охватили протесты против изменений в конституции, после принятия которых регион потерял бы статус суверенной республики и право на выход из состава Узбекистана путем народного референдума. О том, что что происходило в Узбекистане и каковы могут быть последствия нынешних протестов для страны и всего региона, мы писали в отдельном материале.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 131-й день. Мы следим за происходящим 4 июля в обновляемом материале.

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