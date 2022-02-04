Популярный российский блогер Амиран Сардаров, известный благодаря своему YouTube-каналу "Дневник хача", объявил о расставании с Мариам Тилляевой - внучкой бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова, скончавшегося в 2016 году.

Об этом он написал в своем Instagram.

"Мы с Машей расстались. Увы, так бывает. Хочу тебя поблагодарить за то, что была в моей жизни. Ты очень светлая, умная и энергичная. Желаю тебе оставаться такой же! Никогда не грусти и будь таким же затейником. Уверен, все самое лучшее у тебя впереди, ты найдешь свое счастье", - говорится в посте.

Сардаров женился на Тилляевой в апреле 2021 года. Церемония бракосочетания состоялась в Лас-Вегасе (США). В качестве священника выступил темнокожий актер, загримированный под знаменитого американского певца Элвиса Пресли.

На канал Сардарова "Дневник хача" подписаны почти шесть миллионов пользователей. В 2019 году блогер вошел в топ-10 самых высокооплачиваемых звезд Рунета по версии Forbes.

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