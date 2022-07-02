В Ливии продолжается череда революций, которые не останавливаются с момента свержения Муаммара Каддафи.

Вчера протестующие ворвались в здание Палаты представителей - однопалатного парламента в Тобруке на севере Ливии, требуя перевыборов. По данным местных телеканалов, протестующие проникли в здание, совершили там акты вандализма. Над парламентом поднимались густые столбы черного дыма от шин, подожженных демонстрантами. Согласно некоторым сообщениям, в ряде помещений произошел пожар. На момент штурма здание пустовало, поскольку пятница в Ливии - выходной день.

В городах проходят протесты против отключений электроэнергии, роста цен, а также выдвигаются политические требования.

В столице Триполи демонстранты потребовали проведения выборов. Их требование поддержал глава временного правительства единства Абдул Хамид Дбейбах, заявивший, что все властные институты в стране должны быть изменены.

Беспорядки произошли через день после того, как переговоры в Женеве при посредничестве ООН, призванные подготовить почву для проведения выборов, завершились безрезультатно.

В ливийском парламенте отреагировали на произошедшее, обнародовав заявление о признании "права граждан на мирные демонстрации", но при этом осудив "акты вандализма и поджог" законодательного органа.

Ранее мы писали, как в декабре прошлого года в Триполи вооруженные лица захватили дворец президента, штаб-квартиру правительства национального единства и здание Минобороны.

Кроме того, "Страна" сообщала, что в Ливии почти полностью остановлена добыча нефти на фоне политического кризиса в стране. По данным агентства, суточная добыча стран-членов ОПЕК, которая в прошлом году составляла в среднем 1,2 млн баррелей, снизилась примерно на 1,1 млн баррелей.