Вечером в среду, 15 декабря, в Триполи (столица Ливии - Ред.) вооруженные лица захватили дворец президента, штаб-квартиру правительства национального единства и здание Минобороны.

Об этом со ссылкой на местные СМИ пишет Sky News Arabia.

Председателя и членов президентского совета страны эвакуировали в безопасное место после получения информации о готовящихся нападениях боевиков на их дома. Кроме того, проводится мобилизация вооруженных формирований на западе страны.

Отмечается, что военные, участвующие в захвате госучреждений, входят в Батальон бригады Ас-Самуд. Они уже заявили, что "президентских выборов в Ливии не будет, и мы закроем все государственные учреждения в Триполи". Как сообщают местные граждане, вооруженные люди захватывают все значимые объекты инфраструктуры. На фоне происходящего ряд районов Триполи остались без электричества.

Отметим, что в стране 24 декабря пройдут первые в истории выборы президента в соответствии с договоренностями, достигнутыми на Форуме ливийского политического диалога в Швейцарии. После свержения и убийства Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии не удалось сформировать единый орган управления. До октября прошлого года в стране существовало двоевластие: признанное ООН Правительство национального согласия (ПНС) во главе с премьер-министром Фаизом Сарраджем и временное правительство при поддержке главы Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара.

🔴 #Libya- According to local reports, a group of armed gunmen has surrounded the Presidential Council building in #Tripoli.

Photos&vids purported to show armed gunmen posted up around the offices of PM Abdul Hamid Dbeibeh, leader of the Government of National Unity.

📹 pic.twitter.com/HRwzjvelgw