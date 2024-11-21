Владимир Зеленский потребовал от партнеров реакции на удар по Днепру новой баллистической ракетой и обвинил мир в том, что ее нет.

Об этом он написал в своем телеграм-канале.

По его словам, ситуацию накаляет именно Россия.

"Сегодня Путин признал, что он сделал уже второй за этот год шаг к эскалации, расширению этой войны. Была применена новая баллистическая ракета. Путин ударил по нашему городу Днепру – одному из самых больших городов Украины. Это очевидное и серьезное увеличение масштаба и жестокости этой войны, циничное нарушение Россией Устава ООН. И я подчеркну: это уже второй шаг России к эскалации через год. Первым таким шагом было привлечение Северной Кореи к войне против Украины – контингента, по меньшей мере, в 11 тысяч солдат", - сказано в публикации.

"Мир должен на это реагировать. Сейчас сильной реакции мира нет. Путин очень чувствителен к такому. Он проверяет вас, уважаемые партнеры... Его нужно остановить. Если жесткой реакции на поступки России нет, значит, они видят, что так можно", – добавил украинский президент.

По его словам, "надо давить, нужно принуждать Россию к подлинному миру, который возможен только благодаря силе".

Между тем Путин заявил, что РФ ударила ракетой "Орешник" в ответ на удары западными дальнобойными ракетами по российским регионам.

Напомним, вчера по Курской области в районе поселка Марьино был нанесен удар британскими крылатыми ракетами большой дальности воздушного базирования Storm Shadow.