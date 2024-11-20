Президент Владимир Зеленский опроверг сообщения об "особой опасности", которая угрожает сегодня Украине, и заявил, что не нужно паниковать.

Об этом Зеленский сказал в своем традиционном вечернем обращении.

При этом президент не комментировал сообщения о том, что британские ракеты Storm Shadow сегодня ударили по Курской области.

Напомним, сегодня посольство США предупредило об угрозе крупного авиаудара по Украине. Также несколько посольств иностранных государств призвали своих граждан покинуть территорию Украины. В СНБО дали понять, что обстрел возможен.

В свою очередь Главное управление разведки Минобороны назвало российской информационно-психологической операцией сообщения о вероятном масштабном обстреле Украины сегодня.

Также сегодня западная пресса писала, что Украина впервые ударила по территории РФ британскими ракетами Storm Shadow.

Война в Украине идет 1001-й день. Следим за последними новостями и ключевыми событиями 20 ноября 2024 года в обновляемом онлайне.

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