Посольство США в Киеве предупредило о "значительной воздушной атаке" по Украине сегодня, 20 ноября.

Заявляется, что из-за этого посольство будет закрыто.

"Посольство США в Киеве получило конкретную информацию о потенциальной значительной воздушной атаке 20 ноября. В качестве меры предосторожности посольство будет закрыто, а его сотрудникам даны указания укрыться на месте. Посольство США рекомендует гражданам США быть готовыми немедленно укрыться в случае объявления воздушной тревоги", - говорится в объявлении на сайте представительства.

Кроме того, как сообщает EFE, посольство Испании в Украине сегодня также будет закрыто из-за "возможной крупной воздушной атаки".

Вскоре Viaggiare Sicuri написала, что и посольство Италии в Киеве закрывается из-за угрозы обстрела.

Также посольство Греции в Украине объявило о закрытии.

В свою очередь, в Украине прокомментировали предупреждения посольства США. В СНБО дали понять, что обстрел возможен.

"Напомним, что россияне делали запасы ракет на серию обстрелов Украины в течение месяцев. Это касается ракет Х-101, которые они продолжают производить, а также "Калибров" и баллистики.

Для обстрелов в России готова авиация и запасы ракет на аэродромах стратегической авиации, а также складах. Ранее это уже сообщали.

Соответственно, это нужно понимать и всегда помнить, структурам продумывать меры безопасности, людям – реагировать на тревоги", - заявил спикер "Центра по противодействию дезинформации" при СНБО Андрей Коваленко.

Как мы писали, вчера американские чиновники подтвердили американской прессе, что удар по Брянской области России был нанесен ракетами ATACMS. Заявлялось, что удар наносился "в рамках новой политики США, которая более не накладывает на Украину запрет применять американские дальнобойные ракеты по целям в России".

Пентагон отказался комментировать удар ATACMS по России и не считает, что эскалация приведет к мировой войне.

О том, каким будет ответ РФ на удары "дальнобоем", мы подробно разбирали в отдельном материале.