Новый виток эскалации украинского конфликта не предвещает начала мировой войны.

Об этом заявила на брифинге для журналистов заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

В то же время Сингх отказалась комментировать удар ВСУ ракетами ATACMS по Брянской области России.

Напомним, ранее американские чиновники подтвердили американской прессе, что удар по Брянской области России был нанесен ракетами ATACMS. Заявлялось, что удар наносился "в рамках новой политики США, которая более не накладывает на Украину запрет применять американские дальнобойные ракеты по целям в России".

Напомним, после сообщений о решении Джо Байдена дать Украине разрешение на дальнобойные удары западным оружием по территории России Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину РФ.

О том, каким будет ответ РФ на удары "дальнобоем", мы подробно разбирали в отдельном материале.

Война в Украине идет 1000-й день. Следим за последними новостями и ключевыми событиями 19 ноября 2024 года в обновляемом онлайне.

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