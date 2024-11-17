Сегодня ночью российские оккупанты совершили массированный комбинированный удар по объектам энергетического сектора Украины ракетами разных типов воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными БПЛА типа Shahed.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Всего по Украине было запущено 120 ракет и 90 БпЛА. Из них сбито 102 ракеты и 42 БПЛА.

По типам:

1 гиперзвуковая корабельная ракета 3М22 "Циркон" (по данным ВС ВСУ сбита),

8 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал" (7 сбито),

101 крылатая ракета Х-101, "Калибр" (85 сбито),

1 баллистическая ракета "Искандер-М" (не сбита),

4 крылатые/противорадиолокационные ракеты Х-22/Х-31П (все сбиты),

5 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69 (все сбиты),

90 ударных БпЛА/дронов неустановленного типа (42 сбиты, 41 "локационно потеряны").

По данным ВС ВСУ удар наносился по энергоинфраструктуре.

ПВО работала почти во всех регионах Украины - в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Одесской, Николаевской, Запорожской, Днепропетровской, Житомирской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Ровенской, Волынской и Львовской областях.

Напомним, в Одесской области во время ракетной атаки сегодня погибли два человека. Также ранен 17-летний парень.

В Днепропетровской области из-за обстрела депо погибли двое железнодорожников.

Также во Львовской области погибла 66 летняя женщина. В момент атаки она находилась в автомобиле. Еще двое мужчин получили ранения.