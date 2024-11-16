Сегодня ночью российские ударные беспилотники в очередной раз атаковали Киев. Воздушная тревога в столице продолжалась около 3 часов. В результате падения обломков в Оболонском районе повреждена жилая инфраструктура.

Об этом сообщает КГВА.

"За это время силы обороны обнаружили и обезвредили в воздушном пространстве вокруг города до десятка вражеских БПЛА. В результате этой атаки в Оболонском районе столицы зафиксировано повреждение жилищной инфраструктуры", - сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

Из-за падения обломков в многоэтажном жилом доме повреждены балконы и окна. Информация о пострадавших не поступала.

В Киевской области и соседних регионах продолжается атака российских дронов.

Ранее в результате российской атаки обломки беспилотников упали в шести районах Киева. Пострадали два человека.

Напомним, накануне вечером Одесса подверглась массированному комбинированному вражескому удару. В результате погибла 35-летняя женщина. Пострадали 10 человек.

Повреждены жилые дома, автомобили, церковь, учебное заведение, магистральный трубопровод теплоснабжения.