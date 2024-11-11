Ночью в Николаеве после попадания беспилотников "Шахед" по многоэтажке и частным домам погибли пять человек.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

Также пострадала 45-летняя женщина, ее госпитализировали. На местах за психологической помощью обратились 22 человека.

"Произошли пожары в многоэтажном и частном домах, которые оперативно ликвидированы. Один частный дом разрушен, несколько повреждены, в том числе многоэтажка. Уничтожены два легковых автомобиля. Взрывной волной повреждены квартиры, четыре магазина, произошел прорыв теплосети, есть отключения от теплоснабжения и газоснабжения", - говорится в сообщении.

Полиция Николаевской области уточнила, что в одном из домов погибли четыре человека - трое женщин и мужчина. Ещё один человек погиб в многоэтажке.

Также в Нацполиции и ГСЧС показали фото и видео последствий удара по Николаеву.

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Накануне ночью Украину атаковало рекордное количество "Шахедов" - 145 беспилотников. Силы ПВО сбили 62 дрона. Также газета The Washington Post со ссылкой на американские и украинские источники написала, что Россия собрала в Курской области 50-тысячную группировку, в которую входят и северокорейские войска. Идет подготовка к крупному наступлению.

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