Сегодня ночью россияне нанесли массированный удар КАБами по Харькову. Повреждения зафиксированы в Шевченковском и Салтовском районах.

Об этом сообщает мэр города Игорь Терехов и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

На Салтовке попали в многоэтажку, спасатели продолжают разбирать завалы. 25 раненых, пять из них - госпитализированы в медицинские учреждения, состояние пострадавших среднее и легкое. Эвакуировали 30 человек, из них – 4 детей.

Частично разрушен подъезд дома с 1-го по 3-й этаж. Повреждены жилые дома рядом, 5 автомобилей и выход станции метро.

В самом центре россияне ударили по открытой территории, повреждены исторические здания, общественные места, жилые дома.

Еще одно попадание возле жилой застройки также находится в центральной части города. Повреждены, по меньшей мере, 6 многоэтажных домов, магазины, торговые павильоны, автомобили, выходы станции метро. К счастью, – без пострадавших.

Три выхода со станции метро "Научная" закрыты в результате ударов по центру города, сообщает пресс-служба метро.

Речь идет об 1, 2 и 5 выходах.

Первые минуты после ночного прилёта по многоэтажке в Харькове.

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