РФ нанесла массированный удар КАБами по Харькову. Есть попадание в многоэтажку
Сегодня ночью россияне нанесли массированный удар КАБами по Харькову. Повреждения зафиксированы в Шевченковском и Салтовском районах.
Об этом сообщает мэр города Игорь Терехов и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
На Салтовке попали в многоэтажку, спасатели продолжают разбирать завалы. 25 раненых, пять из них - госпитализированы в медицинские учреждения, состояние пострадавших среднее и легкое. Эвакуировали 30 человек, из них – 4 детей.
Частично разрушен подъезд дома с 1-го по 3-й этаж. Повреждены жилые дома рядом, 5 автомобилей и выход станции метро.
В самом центре россияне ударили по открытой территории, повреждены исторические здания, общественные места, жилые дома.
Еще одно попадание возле жилой застройки также находится в центральной части города. Повреждены, по меньшей мере, 6 многоэтажных домов, магазины, торговые павильоны, автомобили, выходы станции метро. К счастью, – без пострадавших.
Три выхода со станции метро "Научная" закрыты в результате ударов по центру города, сообщает пресс-служба метро.
Речь идет об 1, 2 и 5 выходах.
Первые минуты после ночного прилёта по многоэтажке в Харькове.
Война в Украине идет уже 987-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 8 ноября 2024 года в обновляемом онлайне.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.