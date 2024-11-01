Сегодня россияне нанесли ракетный удар по Харькову. Под обстрел попало место дислокации полиции.

Об этом сообщил глава Национальной полиции Иван Выговский.

Удар наносился двумя ракетами.

"В результате атаки погиб полицейский, ранены еще 26 полицейских и четверо гражданских", - заявил Выговский.

Погибший – полковник полиции Андрей Матвиенко, о чем сообщили в МВД. Среди раненых есть полицейские в тяжелом состоянии.

Также в городских телеграм-каналах появились видео момента прилетов в Харькове.

Ранее местные власти сообщали только об ударе по частному дому, в результате которого пострадали и соседние многоэтажки.

Напомним, накануне в Харькове завершили разбор завалов в многоэтажном жилом доме, в который попала авиабомба. Итоговая цифра - трое погибших, в том числе двое детей. Пострадали 36 человек.

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