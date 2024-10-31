В Харькове завершили разбор завалов в многоэтажном жилом доме, в который накануне попала авиабомба. Итоговая цифра - трое погибших, в том числе двое детей. Пострадали 36 человек.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

На месте происшествия работали психологи ГСЧС, которые оказали помощь 32-м людям.

Ранее мы писали, что на днях по Харькову был нанесен удар, в результате которого пострадало здание Госпрома на площади Свободы.

Война в Украине идет уже 979-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 31 октября 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Российские войска продолжают достаточно быстро приближаться к Курахово с юго-западной стороны, угрожая отрезать город от главной трассы. Военный паблик Deep State сообщил, что россияне захватили Новоукраинку и Богоявленку. Также, судя по карте DS, практически захвачена Ясная Поляна, от которой по прямой около 11 километров до Константинополя (то есть выхода на "дорогу жизни" в Курахово).

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