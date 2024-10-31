В четверг, 31 октября, в Украине идет 979-й день войны с Россией.

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Последние новости 31 октября

12.15 Запад не хочет давать Украине оружие без результатов на фронте, заявил Зеленский.

"Будет сложно брать большие объемы оружия у партнеров, ожидать, что они нас будут крепко поддерживать. Потому что, в любом случае, люди хотят видеть действительно крепкую армию, что народ борется против российского оккупанта, и тогда вас поддерживают. И это факт. Справедливо это или несправедливо, вовремя или несвоевременно – это другой вопрос. Самое главное – это результат", – рассказал президент на пресс-конференции в Закарпатье.

11.33 Минобороны РФ заявляет о захвате российскими войсками Ясной Поляны в Донецкой области.

Это населенный пункт на юге, через который идет наступление РФ в сторону Константинополя с целью перерезать дорогу на Курахово с запада.

Карта Deep State не показывает новых продвижений в поселке, но он полностью указан под контролем РФ или в серой зоне.

Российские карты показывают контроль РФ над Ясной Поляной, а также продвижение российских войск на север, к юго-востоку и к юго-западу от нее.

11.24 Зеленский заявил, что договорился с НАТО о схеме, по которой Польша передаст Украине советские истребители МиГ-29, но, по словам президента, поляки "нашли другую причину" не передавать самолёты.

Напомним, ранее президент Польши заявил, что Польша может передать истребители МиГ Украине, но только при условии, что Запад предоставит стране альтернативные самолеты для защиты.

Зеленский же сегодня сказал, что договорился еще с прежним генсеком НАТО Столтенбергом, чтобы компенсировать Варшаве переданные самолёты, но Польша все равно отказала.

"Мы очень хотели получить МиГи от Польши, но они нам не могли передать, потому что у них не хватало своих. Поэтому мы договорились с НАТО, что они им выделят полицейскую миссию, как у наших балтийских друзей. Мы договорились об этом. И что после этого? Дала ли нам Польша самолеты? Нет. Нашлась другая причина? Да", - заявил Зеленский на пресс-конференции в Закарпатье.

Президент также упрекнул Варшаву в том, что она не согласилась сбивать российские ракеты, летящие в сторону Польшу, над Украиной.

10.53 Генштаб, судя по его сводке, не подтверждает потерю Селидово и Вишневого.

В утренней сводке ГШ заявлено, что на Покровском направлении ВСУ "остановили 28 штурмовых и наступательных действий агрессора в сторону", в частности, Вишневого и Селидово.

Ранее потерю этих двух населенных пунктов подтвердил Deep State.

10.44 Россияне готовятся к штурмам бронетехникой на Времьевском выступе - в районах Приютного и Левадного Запорожской области.

Об этом заявил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин со ссылкой на данные разведки.

Напомним, что недавно Россия захватила Левадное и продвинулась еще на нескольких участках поблизости.

9.46 Видео с рынка Покровска. Закрыты все магазины, кроме одной аптеки.

Напомним, что прифронтовой город планируют полностью закрыть на въезд и выезд для обороны.

9.37 Армия РФ "фактически заняла" Кураховку, что на подступах к городу Курахово, сообщает лейтенант ВСУ Алекс.

Накануне украинские военные сообщали, что РФ удалось окружить населенный пункт.

Карта Deep State подтверждает существенное продвижение россиян на этом участке и полный захват соседнего Зоряного. По Кураховке же указано, что половина поселка находится в серой зоне, которая тянется далеко на запад, аж к подступам Ильинки.

Россияне же в своих картах утверждают, что захватили уже полностью и Кураховку, и соседние Волченку и Александрополь.

9.08 Военные КНДР вступят в бои с украинской армией уже в ноябре, заявил полпред Украины в ООН Сергей Кислица.

По его информации, с 23 по 28 октября как минимум семь самолетов вылетели из Восточного военного округа к границе с Украиной, перевозя около 2100 военнослужащих. На данный момент в западные районы Курской области России уже прибыли около 400 северокорейских солдат, добавил Кислица (ранее газета Financial Times сообщала о трех тысячах корейцев в Курской области).

По словам украинского представителя, с 20 октября на передовых позициях в зоне ответственности 11-й десантно-штурмовой бригады действует группа северокорейских военных численностью 40 человек, выполняющая разведывательные задачи.

Ожидается, что с ноября северокорейские подразделения могут приступить к выполнению активных боевых задач против Украины.

Всего в России, говорит Кислица, около 12 тысяч корейцев, которые уже проходят подготовку на полигонах Восточного военного округа. В этот состав, по данным Кислицы, входят более 500 офицеров, включая трех генералов северокорейского генштаба.

Кислица сообщил, что в ближайшее время планируется создание нескольких подразделений по 2–3 тысячи человек, каждое из которых будет эквивалентно российскому мотострелковому полку. При этом северокорейские военные будут носить российскую форму и вооружены российским стрелковым оружием.

8.42 Ночью россияне ударили по железнодорожному мосту в Затоке Одесской области, сообщают Воздушные силы ВСУ.

Удар наносился двумя баллистическими ракетами и 8-ю авиаракетами (из которых две удалось сбить).

По этому мосту российские войска уже били неоднократно, в том числе подводными дронами.

Также две баллистические ракеты ударили по Краматорску.

Кроме того был налет 43 "Шахедов", сбито 17, а 23 "локационно потеряны".

8.26 В Бердянске закрыли все школы, детсады и общественные учреждения после ночной атаки дронов. Об этом сообщил член Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

По его словам, был атакован морской порт и админздания в центре города. Сбито шесть беспилотников.

Назначенные Россией "власти" призывают бердянцев сегодня не выходить из дома, поскольку будет идти работа по ликвидации последствий налета.

Отметим, что российское минобороны об атаке дронов на Бердянск не сообщало. По его данным, 21 беспилотник был сбит в других регионах, а также над акваторией Черного моря.

Украинские паблики показали фото дыма со стороны Бердянского порта.

8.04 В Славянске и Краматорске ночью было несколько сильных взрывов.

Официальной информации по этому поводу пока нет.

7.47 Звуки ночного взрыва в Киеве. Столичные паблики пишут, что после этого в одном из районов города пропал свет.

Власти Киева сообщили об атаке "Шахедов" и падении обломков в Подольском районе. Пострадало административное здание.

7.37 В Харькове на данный момент есть двое погибших после вчерашнего удара по жилому дому.

Среди них одиннадцатилетний мальчик.

Всего пострадали 34 человека, заявил губернатор Олег Синегубов.

Поисковые работы на месте прилёта продолжаются.