Вечером 28 октября, около 21:00 по Харькову был нанесен удар, в результате которого пострадало здание Госпрома на площади Свободы.

Вследствие прилета восемь пострадавших, большинство из них получили легкие травмы. В здании же Госпрома разрушены несколько этажей, сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Также повреждены сотни окон в близлежащих зданиях: областной больнице и жилых домах.

По данным телеграм-каналов, в Госпрове попадание пришлось в подъезд, где расположен хозяйственный суд, авиабомба влетела в кабинет одного из судей.

Справка: Госпром (дом государственной промышленности) — один из первых советских небоскрёбов, построенный в 1925-1928 годах на самой большой площади Харькова — имени Дзержинского. С 1996 года ее переименовали в площадь Свободы. Госпром считается самим известным объектом советского конструктивизма в Украине. С 2017 года он находится под защитой ЮНЕСКО.

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