В понедельник, 28 октября, в Украине идет 976-й день войны с Россией.

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Последние новости

11:27 Генштаб распорядился перевести 20% всех медиков из военных госпиталей в пехотные бригады, сообщает нардеп Марьяна Безуглая и критикует это решение.

"И так у нас есть проблемы с качеством и объемом медицинской помощи в системе Командования медицинских сил и Главком решил создать коллапс и там?" - пишет Безуглая.

11:23 Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении мобилизации и военного положения еще на 90 дней – до 7 февраля 2025 года.

11:15 Воздушные силы сообщают, что сбили 66 "Шахедов" из 100.

Есть несколько прилетов по гражданской инфраструктуре.

10:51 Последствия прилета дрона по энергообъекту в селе Федоровка на захваченной части Запорожской области.

10:33 Сообщают о взрывах в Староконстантинове Хмельницкой области.

10:32 Президент Владимир Зеленский призвал премьера Индии отказаться от нейтралитета и встать на сторону Украины, прекратив экономическое сотрудничество с РФ.

Об этом президент заявил в интервью The Times of India.

"Нельзя быть нейтральным, потому что это будет означать, что вы на стороне России. Между агрессором и жертвой не может быть нейтралитета. Я считаю это скрытой поддержкой России. Моди - премьер-министр действительно огромной страны с точки зрения населения, экономики, влияния и воздействия. Такая страна не может просто сказать, что мы заинтересованы в прекращении войны. Блокирование российской экономики, блокирование дешевых энергоносителей, блокирование оборонно-промышленного комплекса России приведет к снижению возможностей Москвы вести войну против нас", - заявил Зеленский.

Он снова сказал, что Индия может стать местом переговоров Украины и РФ.

10:12 В Сумской и Полтавской областях введены отключения света, сообщают облэнерго.

В Конотопском районе был прилет по энергетике.

10:07 В Киеве подожгли два отделения "Укрпочты" из-за рассылки повесток, пишет писатель Андрей Кокотюха.

"Облили мазутом двери и зажгли. На почте мне сказали: это из-за того, что почта носит повестки ТЦК. Я не знаю, как почтальоны об этом узнали. Возможно, было какое-то предупреждение. Возможно, одна из версий. Но пока почта не носила повесток - поджогов действительно не было", - пишет Кокотюха.

09:32 В Запорожской области заканчивают строить вторую и третью линию обороны, сообщил глава ОВА Иван Федоров.

"Первая задача, которая была дана, военными была выполнена в середине лета. Вторая линия уже закончена на 99,9%, третья линия будет закончена условно в ближайшие недели. Далее строится оборона городов, и она будет закончена в отведенный Генштабом срок", - сказал Федоров в эфире телемарафона.

По его словам, задача - "сделать Запорожскую область крепостью".

Федоров говорит, что фортификационные сооружения постоянно модернизируются, в них появляется защита от FPV-дронов.

09:23 Более 20 человек пострадали от вечерних и ночных ударов РФ по Харьковской области, сообщает прокуратура.

Прилеты были в Харькове и Чугуеве.

09:21 В Конотопском районе Сумской области "Шахед" атаковал энергетический объект, сообщает ОВА.

08:16 Еще кадры многоэтажки в Харькове, рядом с которой попала российская авиабомба.



08:06 Российские войска захватили Горняк и взяли под контроль большую часть Селидово.

Об этом пишет украинский военный паблик Deep State.

Напомним, украинские военные, а также россияне пишут, что захвачено уже все Селидово.

Также DS подтвердил захват почти всей Богоявленки (к северу от Угледара). Небольшая часть села, по версии паблика, находится в серой зоне.

Кроме того, россияне выровняли фланги в районе Шахтерского и Новоукраинки на южнодонбасском фронте. Z-паблики утверждают, что эти населенные пункты, включая Богоявленку, захвачены.

07:57 Взрывы в Сумах.

07:54 Взрывы в Киевской области. Власти региона заявляют о работе ПВО.

07:47 Ночью был прилёт в Холодногорском районе Харькова. Пострадали семь человек, а также многоквартирный дом.