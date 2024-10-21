Ночью Харьков атаковали авиабомбами, а Киев был под ударом "Шахедов". Есть пострадавшие
Вчера поздно вечером россияне ударили КАБами по жилым кварталам и гражданской инфраструктуре Харькова. Пострадали не менее 13 человек, среди них ребенок.
Об этом сообщает ГСЧС.
В результате обстрела повреждены линии электропередач, многоквартирные дома, гаражи, АЗС, частные домовладения и автомобили.
Возникли две незначительных очага пожаров, которые спасатели оперативно ликвидировали.
Также ночью российские дроны атаковали Киев. Воздушная тревога в столице длилась более 5 часов, БПЛА заходили по разным направлениям.
Об этом сообщает КГВА.
В результате атаки "Шахедов" по Киеву зафиксировано падение обломков в Днепровском, Голосеевском и Соломенском районах города.
В Голосеевском районе в многоквартирном жилом доме зафиксировано частичное повреждение отделки стен и выбиты окна.
В Соломенском районе падение обломков повлекло за собой пожар на крыше одноэтажного жилого дома. Медики зафиксировали у мужчины ожоги лица. От госпитализации пострадавший отказался.
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