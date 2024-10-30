В Харькове вечером среды, 30 октября, был прилет КАБа по многоэтажке. Разрушены этажи с 6-го по первый этаж 9-этажного дома, начался пожар.

Как минимум 17 человек пострадали, под завалами есть люди, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Двое пострадавших в тяжелом состоянии, среди них – ребенок 11 лет.

На верхних этажах оказались заблокированы люди, сообщает мэр города Игорь Терехов.

Под завалами находятся не меньше трёх человек. По предварительным данным среди них - женщина и ребенок.

Напомним, что сегодня утром в Киеве падением обломков "Шахеда" была повреждена многоэтажка в Киеве.

Война в Украине идет уже 978-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 30 октября 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Военный паблик Deep State сообщил, что российские войска в Донецкой области продолжают наступать с юга на север - со стороны Угледара и Золотой Нивы. Там они продвинулись у Ясной Поляны, Богоявленки и Екатериновки. Ясная Поляна - это направление на Константинополь, который находится на трассе, ведущей с запада в Курахово.

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