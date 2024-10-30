Сгоревшие балконы. "Страна" публикует кадры поврежденной после падения обломков "Шахеда" многоэтажки в Киеве
Кадры с места падения обломков сбитого беспилотника "Шахед" в Соломенском районе Киева, где повреждения получил девятиэтажный дом.
Соответствующие фото и видео публикует "Страна".
Спасатели уже закончили работу, сейчас сотрудники коммунальных служб убирают обломки.
В дом уже вернули электричество и другие коммуникации. Всем жильцам разрешили заходить в свои квартиры.
Огнем повреждены пять этажей, на них сгорели балконы и частично повреждены квартиры.
Также в доме выбиты практически все окна со стороны падения обломков.
Напомним, ночью в Киеве обломки сбитого беспилотника снова упали на многоэтажку в Соломенском районе. Пострадали девять человек, в том числе ребенок.
Как мы писали, вчера ночью дрон повредил другой многоквартирный дом в этом же районе столицы. Пострадали пожилой мужчина и женщина.
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