Кадры с места падения обломков сбитого беспилотника "Шахед" в Соломенском районе Киева, где повреждения получил девятиэтажный дом.

Соответствующие фото и видео публикует "Страна".

Спасатели уже закончили работу, сейчас сотрудники коммунальных служб убирают обломки.

В дом уже вернули электричество и другие коммуникации. Всем жильцам разрешили заходить в свои квартиры.

Огнем повреждены пять этажей, на них сгорели балконы и частично повреждены квартиры.

Также в доме выбиты практически все окна со стороны падения обломков.

Напомним, ночью в Киеве обломки сбитого беспилотника снова упали на многоэтажку в Соломенском районе. Пострадали девять человек, в том числе ребенок.

Как мы писали, вчера ночью дрон повредил другой многоквартирный дом в этом же районе столицы. Пострадали пожилой мужчина и женщина.

Война в Украине идет уже 978-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 30 октября 2024 года в обновляемом онлайне.

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