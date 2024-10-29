"Страна" публикует кадры с места разрушений в Киеве после падения обломков БПЛА
"Страна" публикует кадры с места падения обломков в Соломенском районе Киева.
Поврежден девятиэтажный дом, около которого упали обломки. Выбиты окна и сгорели два балкона на нижних этажах. Повреждены около десяти автомобилей, три сгорели полностью. А также несколько торговых МАФов.
Сейчас на месте работают правоохранители и сотрудники коммунальных служб, которые расчищают улицу от обломков разбитых окон.
Волонтеры помогают местным жителям заклеить выбитые окна пленкой и листами ДСП.
Что известно о массовой атаке беспилотников на Киев сегодня — в нашем материале.
Война в Украине идет уже 977-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 29 октября 2024 года в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. "Константинопольский" план наступления РФ, корейцы и Курск, уклонистам готовят "быстрые штрафы" — эти и другие важные новости читайте в нашем материале.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.