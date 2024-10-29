"Страна" публикует кадры с места падения обломков в Соломенском районе Киева.

Поврежден девятиэтажный дом, около которого упали обломки. Выбиты окна и сгорели два балкона на нижних этажах. Повреждены около десяти автомобилей, три сгорели полностью. А также несколько торговых МАФов.

Сейчас на месте работают правоохранители и сотрудники коммунальных служб, которые расчищают улицу от обломков разбитых окон.

Волонтеры помогают местным жителям заклеить выбитые окна пленкой и листами ДСП.

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