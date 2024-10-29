В ночь с 28 на 29 октября Киев атаковали беспилотники.

В столице зафиксировано много разрушений от обломков сбитых дронов.

В Соломенском районе пострадала многоэтажка, загорелся газопровод. Разрушен магазин, обломки испепелили стоявшие рядом автомобили.

Пять человек, находившихся в зоне падения обломков, пострадали.

В Святошинском районе без окон осталось административное здание.

КГВА публикует кадры разрушений. Больше фото — в нашем телеграм-канале "Политика Страны".

Война в Украине идет уже 977-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 29 октября 2024 года в обновляемом онлайне.

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