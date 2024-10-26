Ситуация возле дома в Соломенском районе Киева, по которому вчера вечером ударил беспилотник "Шахед".

В доме уже восстановили электричество и водоснабжение. Также местным жителям разрешили возвращаться в свои квартиры.

Больше всего пострадали квартиры на 20 и 21 этажах.

Сейчас в пострадавших квартирах их собственники пытаются найти уцелевшие вещи. На камеру люди говорить отказались. Они в шоковом состоянии.

Не на камеру жильцы рассказывают, что сейчас в первую очередь пытаются найти документы, а то после удара они не успели ничего забрать.

"Наша квартира сгорела полностью, ничего не уцелело. Хорошо, что сами остались живы", - коротко сказала местная жительница.

Сейчас возле дома работают сотрудники коммунальных служб, которые расчищают обломки дома с тротуаров. Также на месте дежурят несколько десятков полицейских.

Напомним, вчера вечером в Киеве прогремели взрывы. В результате попадания дрона в 25-этажный жилой дом начался пожар, проводилась эвакуация жильцов.

Также сообщалось, что в результате прилета "Шахеда" погиб человек, есть пострадавшие.