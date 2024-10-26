РФ нанесла массированный удар ракетами и дронами. Силами ПВО были сбиты 44 "Шахеда"
Сегодня ночью россияне запустили почти сотню беспилотников и несколько ракет различных типов с территории России и оккупированного Крыма. Силами ПВО было сбито 44 "Шахеда".
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Всего было 98 средств воздушного нападения:
- 3 баллистических ракеты Искандер-М/KN-23 (с территории Крыма);
- 2 управляемые авиационные ракеты Х-59 (из воздушного пространства в Брянской области);
- 2 ракеты неустановленного типа (из Белгородской области);
- 91 вражеский БпЛА (районы пусков: Курск, Орел).
Удары пришлись по объектам гражданской инфраструктуры Сумщины и Днепра. Есть погибшие среди гражданского населения.
По данным Воздушных сил из 91 БПЛА были сбиты 44 в Кировоградской, Сумской, Черниговской, Киевской, Черкасской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой и Курской областях.
В Хмельницком и области частично пропал свет после атаки "Шахедов", сообщает ОВА. Власти заявляют, что над регионом сбили 8 дронов. Из-за атаки повреждены помещения отеля и окна в двух домах. Электричества частично нет в четырёх населённых пунктах области.
Также в Днепре в результате ракетных ударов РФ погибли четыре человека, среди них жена и дочь полицейского.
В Киевской области после ночной атаки беспилотников погибла женщина.
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