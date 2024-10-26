Сегодня ночью россияне запустили почти сотню беспилотников и несколько ракет различных типов с территории России и оккупированного Крыма. Силами ПВО было сбито 44 "Шахеда".

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Всего было 98 средств воздушного нападения:

3 баллистических ракеты Искандер-М/KN-23 (с территории Крыма);

2 управляемые авиационные ракеты Х-59 (из воздушного пространства в Брянской области);

2 ракеты неустановленного типа (из Белгородской области);

91 вражеский БпЛА (районы пусков: Курск, Орел).

Удары пришлись по объектам гражданской инфраструктуры Сумщины и Днепра. Есть погибшие среди гражданского населения.

По данным Воздушных сил из 91 БПЛА были сбиты 44 в Кировоградской, Сумской, Черниговской, Киевской, Черкасской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой и Курской областях.

В Хмельницком и области частично пропал свет после атаки "Шахедов", сообщает ОВА. Власти заявляют, что над регионом сбили 8 дронов. Из-за атаки повреждены помещения отеля и окна в двух домах. Электричества частично нет в четырёх населённых пунктах области.

Также в Днепре в результате ракетных ударов РФ погибли четыре человека, среди них жена и дочь полицейского.

В Киевской области после ночной атаки беспилотников погибла женщина.

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