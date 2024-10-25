Сегодня вечером в Киеве прогремели взрывы. В результате попадания дрона в 25-этажный жилой дом начался пожар. Проводится эвакуация жильцов.

Об этом сообщили местные телеграм-каналы, а позже прилет подтвердили столичные власти.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что попадание дрона произошло в Соломенском районе города. Возник пожар. По его словам, пострадали квартиры на 17,18 и 19 этажах. На месте работают экстренные службы.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуация уточнили, что пожар после прилета по 25-этажке охватил пять этажей.

В свою очередь глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко заявил, что из киевской многоэтажки, в которой после попадания горят две квартиры, эвакуируют жителей.

Также у КГВА есть информация о падении обломков на открытой местности в Шевченковском районе столицы. Предварительно, обошлось без пострадавших.

Между тем в телеграм-каналах появились видео пожара в многоэтажке. Отмечается, что пожарные пока не могут погасить возгорание.

Тем временем в КГВА уточнили, что пожар в 25-этажке на Соломенке только на одном этаже, но еще четыре этажа пострадали.

Также опубликовано видео тушения пожара.

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