Число погибших в Днепре в результате российского обстрела увеличилось до четырех человек. Под завалами дома обнаружили тело.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что в результате российского удара по жилому дому в Днепре погибла жена и дочь полицейского. Младшую дочь следователя удалось спасти.

"Всего в Днепре погибли 4 человека, еще 20 ранены", - написал он.

Напомним, в результате ночной ракетной атаки в Днепре есть разрушение сразу на нескольких локациях, частично разрушено двухэтажное жилое здание. Также повреждены 13 многоквартирных и 2 частных дома, 30 авто. Повреждены корпуса больницы.

Также этой ночью россияне атаковали Киевскую область дронами. Погибла женщина.

Война в Украине идет уже 974-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 26 октября 2024 года в обновляемом онлайне.

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