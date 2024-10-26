Число погибших в Днепре возросло до четырех человек
Число погибших в Днепре в результате российского обстрела увеличилось до четырех человек. Под завалами дома обнаружили тело.
Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что в результате российского удара по жилому дому в Днепре погибла жена и дочь полицейского. Младшую дочь следователя удалось спасти.
"Всего в Днепре погибли 4 человека, еще 20 ранены", - написал он.
Напомним, в результате ночной ракетной атаки в Днепре есть разрушение сразу на нескольких локациях, частично разрушено двухэтажное жилое здание. Также повреждены 13 многоквартирных и 2 частных дома, 30 авто. Повреждены корпуса больницы.
Также этой ночью россияне атаковали Киевскую область дронами. Погибла женщина.
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