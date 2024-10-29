Появились кадры одной из наиболее поврежденных квартир в Киеве после падения обломков БПЛА. Она находится на втором этаже.

Пострадали два человека - пожилой мужчина и женщина. Мужчину забрала скорая, ему нужно делать операцию - поврежден глаз и артерия на ноге.

В квартире и парадном много потеков крови.

"Мы спали, это произошло ночью. Главное, что все живы, а поврежденное имущество восстановим", - заявила местная жительница.

Напомним, сегодня ночью Киев атаковали беспилотники. В столице зафиксировано много разрушений от обломков сбитых дронов.

В Соломенском районе поврежден девятиэтажный дом, около которого упали обломки. Выбиты окна и сгорели два балкона на нижних этажах. Повреждены около десяти автомобилей, три сгорели полностью. А также несколько торговых МАФов.

Война в Украине идет уже 977-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 29 октября 2024 года в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.