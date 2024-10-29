В Харькове этой ночью, 29 октября, погибли четыре человека после удара ракеты "Гром-Е1". Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

Люди погибли под завалами частного дома в Основянском районе.

Уточняется, что ещё 19 домов получили повреждения.

Телеграм-канал "Политика Страны" публикует кадры случившегося.

"Гром-Е1" является гибридом планирующей бомбы и ракеты, имеет раскрывающиеся в воздухе крылья. О ее первом применения в Украине сообщили в сентябре 2024 года.

Война в Украине идет уже 977-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 29 октября 2024 года в обновляемом онлайне.

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