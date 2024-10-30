Ночью в Киеве обломки сбитого беспилотника снова упали на многоэтажку в Соломенском районе. Пострадали девять человек, в том числе ребенок. Был пожар, который уже потушен.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской военной администрации (КГВА).

"В результате атаки ударных дронов ВС РФ в Киеве зафиксировано падение обломков в Соломенском районе. В многоэтажном жилом доме возник пожар в нескольких помещениях. Из дома были эвакуированы 18 человек. Пострадали девять человек, среди которых один ребенок", - говорится в сообщении.

Также в КГВА показали фото последствий падения обломков беспилотника.

Кадры последствий падения сбитого беспилотника показали и в ГСЧС.

Между тем в Воздушных силах ВСУ сообщили, что Украина ночью сбила 33 беспилотника из 60.

Ещё 20 дронов "локационно потеряны" (что это значит, не расшифровывается, но военные эксперты предполагают действие РЭБ).

Напомним, вчера ночью дрон повредил другой многоквартирный дом в этом же районе столицы. Пострадали пожилой мужчина и женщина.

Война в Украине идет уже 978-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 30 октября 2024 года в обновляемом онлайне.

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