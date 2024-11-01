В пятницу, 1 ноября, в Украине идет 980-й день войны с Россией.
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Последние новости 1 ноября
8.37 В России дроны этой ночью атаковали нефтебазу города Светлограда в Ставропольском крае.
Власти заявили, что идет ликвидация последствий. Российские паблики показали видео взрыва.
7.50 В Брянске беспилотник ночью попал в многоквартирный дом. Пострадал местный житель, был пожар в квартире.
При этом Россия заявляет о сбитии за эту ночь 83 украинских беспилотников над разными регионами, включая аннексированный Крым.
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