В пятницу, 8 ноября, в Украине идет 987-й день войны с Россией.

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Последние новости

12:40 Россия накапливает ракеты и уже готова к массовому обстрелу Украины, сообщает глава ЦПД Андрей Коваленко.

Так он прокомментировал публикацию одного из Z-блогеров, которую с утра обсуждают в украинских пабликах.

Тот написал, что Россия больше не будет наносить крупных ракетных ударов по Украине, кроме как в ответ на "провокации" или на отказ сесть за стол переговоров.

Коваленко считает, что в этом посте "заложен ультиматум".

12:14 На войне в Украине погиб восьмой российский генерал, сообщают российские паблики.

Генерал-майор Павел Клименко был атакован дроном у блок-поста около Красногоровки (то есть недалеко от линии фронта), передвигаясь группой на мотоциклах. Его доставили в больницу, диагностировали травмы головы и перелом бедра. Через 2.5 часа после ранения он скончался.

Клименко командовал 5-й донецкой мотострелковой бригадой, которая была создана на базе батальона "Оплот" в 2014 году "властями ДНР".

12:10 Кремль заявляет, что готов обсуждать Украину с Трампом, но не отказывается от своих претензий на четыре области Украины.

"Готовность к контактам с Трампом сохраняется, вчера она была акцентирована Путиным, но конкретики нет. Готовность России обсуждать с Трампом урегулирование в Украине не подразумевает корректировку требований в рамках мирных инициатив Владимира Путина, озвученных 14 июня в МИДе", - заявил Песков.

Напомним, тогда Путин озвучил как требование для прекращения войны вывод Украиной войск из четырех ее областей: Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской.

11:13 Последствия авиаобстрела Шевченковского района Харькова.

Всего по городу за ночь пострадали 25 человек.

10:13 В Одессе в результате ночного налета дронов один погибший и 9 раненых, сообщает ОВА.

10:08 Воздушные силы сообщают, что ночью сбили 62 "Шахеда" из 92.

09:38 В Запорожье уже 9 погибших после вчерашнего обстрела, сообщает ОВА. Вчера вечером еще было 4.

Среди погибших - годовалый ребенок.

В городе сегодня траур.

09:27 В российском Саратове БПЛА атаковали НПЗ.

Повреждены мазутный резервуар и одна установка, сообщают местные паблики. Они утверждают, что упали обломки сбитого дрона.

На кадрах видно горение. При этом власти региона и отдельные паблики пишут, что это факел, который постоянно горит на предприятии.

09:18 В приложении "Резерв+" были сужены права многодетных родителей на отсрочку от мобилизации.

Несмотря на то, что закон о мобилизации дает право многодетным отцам получить отсрочку в случае наличия 3 несовершеннолетних детей и отсутствия задолженности по уплате алиментов, Резерв+ подтягивает информацию из реестра многодетных семей, что означает, что право на отсрочку фиксируется только для тех, кто имеет 3 детей в одном браке.

Таким образом отцы, у которых дети были рождены в разных браках, из-за некорректного отображения в приложении потеряли право на отсрочку.

Интересно, что в реестре многодетных семей находятся также те мужчины, у которых в одном браке трое детей в возрасте до 23 лет (в случае учебы этих детей в ПТУ или ВУЗе).

Но при этом закон о мобилизации не дает отсрочку этой категории мужчин.

Таким образом функция выдачи отсрочек в приложении Резерв+ реализована с нарушением законодательства дважды - не дает отсрочку отцам трех детей в разных браках и наоборот - дает отцам трех детей из одной семьи в возрасте до 23 лет.

08:47 До 8 увеличилось количество погибших из-за вчерашней атаки россиян на Запорожье, среди них годовалый мальчик. 42 человека получили ранения.

08:10 В Одессе в результате вчерашнего удара пострадало предприятие и его автопарк, сообщили в ГосЧС.

08:07 Первые минуты после ночного прилёта по многоэтажке в Харькове.

08:06 В Киевской области четыре человека пострадали во время ночной атаки "Шахедов".

Они находились в автомобиле, когда сверху посыпались обломки сбитого дрона.

Также сообщается по прилёте по зданию неработающей заправки.

08:05 Фото и видео дома на Салтовке в Харькове, который пострадал от падения авиабомбы.

08:00 Ночью был массированный удар КАБами по Харькову.

На Салтовке попали в многоэтажку, спасатели продолжают разбирать завалы. 25 раненых, пять из них - госпитализированы в медицинские учреждения, состояние пострадавших среднее и легкое. Эвакуировали 30 человек, из них – 4 детей.

Частично разрушен подъезд дома с 1-го по 3-й этаж. Повреждены жилые дома рядом, 5 автомобилей и выход станции метро.

В самом центре россияне ударили по открытой территории, повреждены исторические здания, общественные места, жилые дома.

Еще одно попадание возле жилой застройки также находится в центральной части города. Повреждены, по меньшей мере, 6 многоэтажных домов, магазины, торговые павильоны, автомобили, выходы станции метро. К счастью, – без пострадавших.

Три выхода со станции метро "Научная" закрыты в результате ударов по центру города, сообщает пресс-служба метро.

Речь идет об 1, 2 и 5 выходах.