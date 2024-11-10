Украину ночью атаковало рекордное количество "Шахедов" - 145 беспилотников. Из них удалось сбить 62.

Об этом сообщают Воздушные силы.

ПВО работала в Одесской, Киевской, Житомирской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Винницкой, Хмельницкой, Черниговской, Днепропетровской, Николаевской, Запорожской и Донецкой областях.

67 вражеских беспилотников локационно потеряно в разных регионах, еще 10 российских БПЛА вышли из воздушного пространства Украины.

В Киеве воздушную тревогу объявляли дважды, и суммарно она продлилась почти 5 часов. Об этом сообщает КГВА.

Силы обороны обезвредили разными способами около полутора десятков враждебных БПЛА, летевших на Киев. В столице без разрушений и пострадавших.

Также ночью россияне снова нанесли массированный удар по Одессе. Повреждены жилые дома, магазины, сгорели гаражи с автомобилями и имуществом и частный сектор. Об этом сообщает ГСЧС.

Предварительно сообщается о двух пострадавших.

Прилёт был также по рынку. Разрушено несколько киосков.

Война в Украине идет уже 989-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 10 ноября 2024 года в обновляемом онлайне.

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