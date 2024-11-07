Ночью россияне атаковали Киев. Обломки беспилотников упали в шести районах города
Сегодня ночью российские войска совершили очередную атаку на Киев. Обломки беспилотников упали в шести районах города. Пострадали два человека.
Об этом сообщает ГСЧС и КГВА.
В Голосеевском районе пострадала квартира в многоэтажке, возник пожар на территории гаражей и СТО, повреждены четыре автомобиля.
В Печерском районе загорелся ресторан на 33-м этаже жилой высотки, было частичное разрушение строительных конструкций.
В Соломенском районе возник пожар на территории предприятия и склада, есть пострадавший.
Также обломки рухнули на медицинский центр, где был ещё один пожар.
В том же районе загорелось нежилое здание.
В Подольском районе горел жилой дом. В Оболонском пожар произошёл на крыше бизнес-центра.
В Дарницком районе произошло падение обломков на открытую местность.
Видео из Киева, над которым сбивали беспилотники.
Также в Соломенском районе Киева обломки "Шахеда" повредили торговые павильоны на рынке, был пожар.
Предварительно, сгорели около десяти торговых павильонов.
Война в Украине идет уже 986-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 7 ноября 2024 года в обновляемом онлайне.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.