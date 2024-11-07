Сегодня ночью российские войска совершили очередную атаку на Киев. Обломки беспилотников упали в шести районах города. Пострадали два человека.

Об этом сообщает ГСЧС и КГВА.

В Голосеевском районе пострадала квартира в многоэтажке, возник пожар на территории гаражей и СТО, повреждены четыре автомобиля.

В Печерском районе загорелся ресторан на 33-м этаже жилой высотки, было частичное разрушение строительных конструкций.

В Соломенском районе возник пожар на территории предприятия и склада, есть пострадавший.

Также обломки рухнули на медицинский центр, где был ещё один пожар.

В том же районе загорелось нежилое здание.

В Подольском районе горел жилой дом. В Оболонском пожар произошёл на крыше бизнес-центра.

В Дарницком районе произошло падение обломков на открытую местность.

Видео из Киева, над которым сбивали беспилотники.

Также в Соломенском районе Киева обломки "Шахеда" повредили торговые павильоны на рынке, был пожар.

Предварительно, сгорели около десяти торговых павильонов.

Война в Украине идет уже 986-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 7 ноября 2024 года в обновляемом онлайне.

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