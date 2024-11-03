Сегодня ночью Киев снова атаковали "Шахеды". Обломки упали в Шевченковском и Голосеевском районах. Об этом сообщает КГВА.

"Силы обороны обезвредили все угрожавшие столице беспилотники", - говорится в сообщении.

Повреждено дорожное покрытие, опора освещения и электропровода. Также выбило окна в зданиях общежития и офисного здания.

Пожара и пострадавших нет.

Напомним, вчера в результате попадания обломков начался пожар в жилом доме в Святошинском районе. Также обломки фиксировали еще в пяти районах города - Соломенском, Шевченковском, Голосеевском, Печерском и Днепровском. Есть повреждения жилой застройки, частных автомобилей. Один полицейский отравился продуктами горения.

Война в Украине идет уже 982-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 3 ноября 2024 года в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.