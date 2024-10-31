Ночью россияне ударили по железнодорожному мосту в Затоке Одесской области.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Удар наносился двумя баллистическими ракетами и восемью авиаракетами (из которых две удалось сбить).

По этому мосту российские войска уже били неоднократно, в том числе подводными дронами.

Также две баллистические ракеты ударили по Краматорску.



Кроме того, был налет 43 "Шахедов". Сбито 17, а 23 "локационно потеряны", сообщили в Воздушных силах.

Война в Украине идет уже 979-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 31 октября 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Российские войска продолжают достаточно быстро приближаться к Курахово с юго-западной стороны, угрожая отрезать город от главной трассы. Военный паблик Deep State сообщил, что россияне захватили Новоукраинку и Богоявленку. Также, судя по карте DS, практически захвачена Ясная Поляна, от которой по прямой около 11 километров до Константинополя (то есть выхода на "дорогу жизни" в Курахово).

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